Про це він розповів у інтерв'ю для Fox. У цьому рейтингу Льюїс розташував себе на третьому місці в рейтингу найвеличніших важковаговиків у історії.

Кого виділив Льюїс?

Ленокс Льюїс сказав, що є 2 чоловіків, які можуть бути вище за нього і яких він вважає найвидатнішими в історії. Це Джек Джонсон і Мухамед Алі.

Джонсон був першим темношкірим чемпіоном світу у важкій вазі. Його вважають одним із найупливовіших бійців у історії. Він володів титулом чемпіона світу з 1908 по 1915 роки. Зокрема, він захищав своє звання в дуелі з Джеймсом Джеффрісом у поєдинку, який отримав назву "Бій століття".

Алі був триразовим чемпіоном світу. Він також брав участь у поєдинку "Бій століття" і мав величезний вплив не лише на світ боксу, а й на суспільство загалом.

Що відомо про Льюїса?

Сам Ленокс Льюїс також тричі ставав чемпіоном світу. У його кар'єрі є видатні перемоги над такими спортсменами як-от Майк Тайсон, Евандер Холіфілд і Віталій Кличко.

Льюїс у свої кар'єрі мав 2 поразки від Олівера Маккола та Хасіма Рахмана. Однак він переміг у реваншах. Тож, як повідомлення видання Boxingnewsonline Льюїс переміг кожного з опонетів, якому протистояв.

