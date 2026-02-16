Об этом он рассказал в интервью для Fox. В этом рейтинге Льюис расположил себя на третьем месте в рейтинге величайших тяжеловесов в истории.

Кого выделил Льюис?

Ленокс Льюис сказал, что есть 2 мужчин, которые могут быть выше него и которых он считает величайшими в истории. Это Джек Джонсон и Мухаммед Али.

Джонсон был первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе. Его считают одним из самых влиятельных бойцов в истории. Он владел титулом чемпиона мира с 1908 по 1915 годы. В частности, он защищал свое звание в дуэли с Джеймсом Джеффрисом в поединке, который получил название "Бой века".

Али был трехкратным чемпионом мира. Он также участвовал в поединке "Бой века" и имел огромное влияние не только на мир бокса, но и на общество в целом.

Что известно о Льюисе?

Сам Ленокс Льюис также трижды становился чемпионом мира. В его карьере есть выдающиеся победы над такими спортсменами как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Виталий Кличко.

Льюис в своей карьере имел 2 поражения от Оливера Маккола и Хасима Рахмана. Однако он победил в реваншах. Поэтому, как сообщение издания Boxingnewsonline Льюис победил каждого из опонетов, которому противостоял.

