Об этом он рассказал в интервью для Fox. В этом рейтинге Льюис расположил себя на третьем месте в рейтинге величайших тяжеловесов в истории.
Кого выделил Льюис?
Ленокс Льюис сказал, что есть 2 мужчин, которые могут быть выше него и которых он считает величайшими в истории. Это Джек Джонсон и Мухаммед Али.
Джонсон был первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе. Его считают одним из самых влиятельных бойцов в истории. Он владел титулом чемпиона мира с 1908 по 1915 годы. В частности, он защищал свое звание в дуэли с Джеймсом Джеффрисом в поединке, который получил название "Бой века".
Али был трехкратным чемпионом мира. Он также участвовал в поединке "Бой века" и имел огромное влияние не только на мир бокса, но и на общество в целом.
Что известно о Льюисе?
Сам Ленокс Льюис также трижды становился чемпионом мира. В его карьере есть выдающиеся победы над такими спортсменами как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Виталий Кличко.
Льюис в своей карьере имел 2 поражения от Оливера Маккола и Хасима Рахмана. Однако он победил в реваншах. Поэтому, как сообщение издания Boxingnewsonline Льюис победил каждого из опонетов, которому противостоял.
Новости об Александре Усике: коротко
- Тайсон Фьюри возобновил карьеру и хочет третьего боя с Усиком. Впрочем Адам Кетеролл считает, что украинец должен уже проводить защиты своих титулов или же отдать их.
- Бари Макгиган не верит, что Фьюри сможет победить Усика. По его мнению, британец не сможет предложить украинцу ничего нового на ринге.
- Зато тренер Дон Чарльз считает, что Итаума может одолеть Усика. В активе британца 13 побед во всех боях, 84% из которых нокаутом.