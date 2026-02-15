Британский тренер Дон Чарльз, который является наставником Даниэля Дюбуа, в интервью Playbook Boxing высказался об Усике. Он назвал боксера, который потенциально способен его победить.
Что тренер Дюбуа сказал о бое Усик – Итаума?
По мнению Чарльза, 26-летний Итаума может одолеть украинца в будущем, если тот не решит завершить карьеру.
Может ли Итаума победить Усика? Да. Но не сейчас. Спешить не нужно. Если же Александр не завершит карьеру в течение года, тогда это может произойти,
– сказал тренер.
В то же время Чарльз отметил, что Усик – гений и пожелал, чтобы украинец сохранил ноль в графе поражений.
Кстати, другое мнение относительно Итаумы высказал промоутер Игорь Фаниян. Он не верит, что британец составит конкуренцию непобедимому украинцу. В частности, промоутер объяснил, что Итаума еще не набрался опыта, который есть у Усика.
Чем известен Итаума?
По данным BoxRec, Итаума провел только 13 боев на профессиональном ринге, но все выиграл. Но следует отметить, что Мозес имеет огромный процент побед нокаутом – более 84%. Показатель Усика – меньше, чем 70%, однако боксер провел больше боев – 24.
Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор считает, что бой Усика и Итаумы был бы хорошим. Однако, по его мнению, британец еще не готов к такому противостоянию.
Обратите внимание. Следующий поединок Мозеса состоится против Джермейна Франклина 28 марта. Противостояние должно было состояться в начале 2026 года, но его перенесли из-за травмы Итаумы.
Что известно о следующем бое Усика?
В адрес Усика все чаще звучит критика, ведь уже более полугода он не называет имя следующего соперника. Украинец бросил вызов Деонтею Уайлдеру, однако американец выбрал бой против Дерека Чисоры. После этого о планах спортсмена ничего не известно.
Поэтому ряд экспертов считают, что Усик должен проводить защиты титулов против обязательных соперников или же отказаться от поясов и завершить карьеру.
Эксперт по боксу TalkSport Адам Кеттеролл заявил, что украинец должен дать шанс другим боксерам. Он также раскритиковал идею потенциального боя Александра против Тайсона Фьюри.
Известный комментатор DAZN Аде Оладипо считает, что своими действиями Усик "задерживает" супертяжелый дивизион.
Более того, чемпион мира стал причиной конфликта между комментатором Крисом Менниксом и президентом WBC Маурисио Сулейманом из-за того, что ему позволили провести добровольную защиту титула.