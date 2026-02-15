Британский тренер Дон Чарльз, который является наставником Даниэля Дюбуа, в интервью Playbook Boxing высказался об Усике. Он назвал боксера, который потенциально способен его победить.

Что тренер Дюбуа сказал о бое Усик – Итаума?

По мнению Чарльза, 26-летний Итаума может одолеть украинца в будущем, если тот не решит завершить карьеру.

Может ли Итаума победить Усика? Да. Но не сейчас. Спешить не нужно. Если же Александр не завершит карьеру в течение года, тогда это может произойти,

– сказал тренер.

В то же время Чарльз отметил, что Усик – гений и пожелал, чтобы украинец сохранил ноль в графе поражений.

Кстати, другое мнение относительно Итаумы высказал промоутер Игорь Фаниян. Он не верит, что британец составит конкуренцию непобедимому украинцу. В частности, промоутер объяснил, что Итаума еще не набрался опыта, который есть у Усика.

Чем известен Итаума?

По данным BoxRec, Итаума провел только 13 боев на профессиональном ринге, но все выиграл. Но следует отметить, что Мозес имеет огромный процент побед нокаутом – более 84%. Показатель Усика – меньше, чем 70%, однако боксер провел больше боев – 24.

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор считает, что бой Усика и Итаумы был бы хорошим. Однако, по его мнению, британец еще не готов к такому противостоянию.

Обратите внимание. Следующий поединок Мозеса состоится против Джермейна Франклина 28 марта. Противостояние должно было состояться в начале 2026 года, но его перенесли из-за травмы Итаумы.

Что известно о следующем бое Усика?