Комментатор Крис Мэнникс взял интервью у Сулеймана в эфире своего ютуб-канала. Впрочем на теме Усика разговор потерял контроль и между участниками диалога началась словесная перепалка.

Почему Мэнникс и Сулейман поссорились из-за Усика?

Мэнникс спросил Сулеймана, почему WBC не может заставить Усика провести защиту своего пояса против Кабаела, ведь у украинца до сих пор нет ни одного запланированного боя на этот год. На что глава WBC сказал, что Усик запросил добровольную защиту титула и его одобрили.

Кабаел провел защиту титула и теперь может провести еще один бой, если хочет, или просто ждать, пока будет драться Александр, а потом провести обязательную защиту с Александром Усиком,

– добавил Сулейман.

Впрочем такой ответ не понравился комментатору и он переспросил, почему Усика не обяжут сейчас драться с Кабаелом за полноценный титул. Глава WBC объяснил, что немец был недоступен, ведь у него был запланирован бой на январь.

"Поэтому Усик попросил разрешения на добровольную защиту титула, что является обычной практикой. Ему предоставили такую возможность, и следующим он должен провести бой с временным чемпионом. Это официальное решение", – отметил Сулейман.

Однако Мэнникс продолжил задавать дополнительные вопросы Сулейману и отметил, что с таким решением Кабаелу придется ждать чемпионского боя еще 2 года.

Что произошло во время диалога дальше?

Как сообщает издание vRINGe дальнейший диалог превратился в эмоциональные спичи от участников разговора. В частности, Мэнникс начал забрасывать Сулейману мол его организации должен делать все, чтобы держать титул в игре, и соответственно следует назвать Усика чемпионом в отпуске.

На что глава WBC ответил, что комментатор должен исследовать факты перед тем, как что-то говорить. Он обвинил Мэнникса в том, что тот "затаптывает его в болото". На дальнейшие вопросы менеджер отказался отвечать, отметив, что и он, и Мэнникс могут говорить, что угодно, это ничего не изменит.

Следующий бой Усика: что известно