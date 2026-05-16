Украинскую звуковую дорожку добавят к трансляции боя на платформе DAZN. Об этом сообщил автор и ведущий ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко.

Что известно об украинской дорожке боя Усик – Верховен на DAZN?

Украинцы за рубежом смогут насладиться боем Усика против Верховена с украинским комментарием. Как сообщил журналист, во время события DAZN откроет отдельную аудиодорожку с украинским комментатором.

Такое случается крайне редко. Ранее, на мою память, подобное было только под бои Усика против Тайсона Фьюри,

– отметил Диденко.

Обычно украинские сервисы за рубежом недоступны, и болельщики вынуждены слушать только английский комментарий. Однако под бои Усика делают исключение, что, по словам Диденко, является "очень круто".

Кто в Украине будет транслировать бой Усика против Верховена?

Официальным транслятором боксерского поединка в Украине стала онлайн-платформа "Киевстар ТВ". Доступ к событию получат пользователи с подпиской на пакет "Премиум HD", а также те, кто пользуется тарифами с расширенным спортивным контентом.

Ориентировочное начало главного боя запланировано на 23:45 по киевскому времени.

"Киевстар ТВ" будет транслировать не только главный поединок, но и бои андеркарда, а также предматчевые мероприятия, включая пресс-конференцию и взвешиванием.

Что известно о поединке Усика с Верховеном?

Украинец будет защищать свои титулы в необычном боксерском поединке в Египте на фоне знаменитых пирамид Гизы, где посреди пустыни строят специальную арену. Его соперником станет 37-летняя легенда кикбоксинга Верховен, который более 12 лет владел титулом чемпиона GLORY. Для нидерландца, которого тренирует дядя Тайсона Фьюри – Питер Фьюри, это будет лишь второй бой в профессиональном боксе.

На кону будет стоять специальный пояс "Король Нила", а также главные титулы украинца, однако мировые боксерские организации выставили разные условия из-за того, что Верховен является представителем другого вида спорта: