Коментатор Кріс Меннікс узяв інтерв'ю в Сулеймана в етері свого ютуб-каналу. Утім на темі Усика розмова втратила контроль і між учасниками діалогу почалась словесна перепалка.

Чому Меннікс і Сулейман посварились через Усика?

Меннікс запитав Сулеймана, чому WBC не може змусити Усика провести захист свого пояса проти Кабаєла, адже в українця досі немає жодного запланованого бою на цей рік. На що очільник WBC сказав, що Усик запросив добровільний захист титулу і його схвалили.

Кабаєл провів захист титулу і тепер може провести ще один бій, якщо хоче, або просто чекати, поки битиметься Олександр, а потім провести обов’язковий захист із Олександром Усиком,

– додав Сулейман.

Утім така відповідь була не до вподоби коментатору й він перепитав, чому Усика не зобов'яжуть зараз битись із Кабаєлом за повноцінний титул. Очільник WBC пояснив, що німець був недоступний, адже в нього був запланований бій на січень.

"Тому Усик попросив дозволу на добровільний захист титулу, що є звичною практикою. Йому надали таку можливість, і наступним він має провести бій із тимчасовим чемпіоном. Це офіційне рішення", – зазначив Сулейман.

Однак Меннікс продовжив ставити додаткові питання Сулейману та наголосив, що з таким рішенням Кабаєлу доведеться чекати чемпіонського бою ще 2 роки.

Що сталось під час діалогу далі?

Як повідомляє видання vRINGe подальший діалог перетворився на емоційні спічі від учасників розмови. Зокрема, Меннікс почав закидати Сулейману мовляв його організації має робити все, щоб тримати титул у грі, й відповідно слід назвати Усика чемпіоном у відпустці.

На що очільник WBC відповів, що коментатор має досліджувати факти перед тим, як щось говорити. Він звинуватив Меннікса в тому, що той "затопчує його в болото". На подальші питання менеджер відмовився відповідати, зазначивши, що й він, і Меннікс можуть говорити, що завгодно, це нічого не змінить.

Наступний бій Усика: що відомо