Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам с просьбой помочь ему выбрать следующего оппонента. Соответствующее голосование боксер запустил в своем телеграм-канале.

Кого болельщики выбирают следующим соперником для Усика?

В своем телеграмм-канале Александр Усик опубликовал опрос для болельщиков о том, кого они хотят увидеть следующим соперником украинца на ринге. Боксер предлагает выбрать из 4 вариантов. Это Энди Руис, Фабио Уордли, Агит Кабаел и Джозеф Паркер.

Сейчас лидирует в опросе Фабио Уордли. Он является действующим обладателем пояса WBO, а значит потенциальный бой против Усика может стать поединком за звание абсолютного чемпиона мира. На втором месте в опросе Кабаел, за ним идет Паркер и наименьшим желаемым соперником болельщики определили Руиса.

Что известно о следующем бое Усика?

Известно, что сам Усик планировал провести добровольную защиту против Деонтея Уайлдера. Впрочем американец 4 апреля будет иметь поединок с Дереком Чисорой в Лондоне. Собственно поэтому Усик и не добавил своего наиболее желаемого оппонента в опрос.

А вот президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports заявил, что Усик проведет бой с Кабаэлом. Он добавил, что организация ждет планы Усика чтобы санкционировать возможный поединок. По мнению главы WBC, это противостояние станет "велики".

Последние новости об Александре Усике: кратко