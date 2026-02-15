Британський тренер Дон Чарльз, який є наставником Даніеля Дюбуа, в інтерв'ю Playbook Boxing висловився про Усика. Він назвав боксера, який потенційно здатен його перемогти.

Дивіться також Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу

Що тренер Дюбуа сказав про бій Усик – Ітаума?

На думку Чарльза, 26-річний Ітаума може здолати українця у майбутньому, якщо той не вирішить завершити кар'єру.

Чи може Ітаума перемогти Усика? Так. Але не зараз. Поспішати не потрібно. Якщо ж Олександр не завершить кар'єру протягом року, тоді це може статися,

– сказав тренер.

Водночас Чарльз зазначив, що Усик – геній і побажав, щоб українець зберіг нуль у графі поразок.

До речі, іншу думку щодо Ітауми висловив промоутер Ігор Фаніян. Він не вірить, що британець складе конкуренцію непереможному українцю. Зокрема, промоутер пояснив, що Ітаума ще не набрався досвіду, який є в Усика.

Чим відомий Ітаума?

За даними BoxRec, Ітаума провів тільки 13 боїв на професійному рингу, але всі виграв. Та слід зазначити, що Мозес має шалений відсоток перемог нокаутом – понад 84%. Показник Усика – менше, аніж 70%, однак боксер провів більше боїв – 24.

Колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор вважає, що бій Усика та Ітауми був би хорошим. Однак, на його думку, британець ще не готовий до такого протистояння.

Зверніть увагу. Наступний поєдинок Мозеса відбудеться проти Джермейна Франкліна 28 березня. Протистояння мало відбутися на початку 2026 року, але його перенесли через травму Ітауми.

Що відомо про наступний бій Усика?