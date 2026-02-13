Промоутер Ігор Фаніян сумнівається, що обивда боксери мають шанси в поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF. Про це він сказав в інтерв’ю Tribuna.com.

Що промоутер сказав про суперників Усика?

Фаніян вважає, що Усик декласує колишнього чемпіона світу WBC Вайлдера, який домінував у боксі після Володимира Кличка. Наприкінці 2025 року українець кинув виклик американцю, однак той вже у квітні зустрінеться з Дереком Чісорою.

Особисто мені хотілось би побачити бій Усика з Деонтеєм Вайлдером, адже американець багато років тримав хевівейт в страху. Але зараз цей поєдинок буде декласацією з боку Усика. В принципі, як напевно, з будь-яким іншим опонентом,

– сказав промоутер.

Також Олександра пов'язують з талановитими Мозесом Ітаумою, проте Фаніян не вірить, що британець складе конкуренцію непереможному українцю. Зокрема, він пояснив, що Ітаума ще не набрався досвіду, який є в Усика. За даними BoxRec, Ітаума провів тільки 13 боїв, хоч і виграв усі.

Що відомо про наступний бій Усика?

Попередній бій 39-річного Усика відбувся у липні, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа. Завдяки перемозі боксер знову став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Та вже восени українець втратив титул WBO, адже відмовився від обов'язкового захисту поясу. Він відкинув можливість бою з Фабіо Вордлі, до якого перейшов пояс WBO, а також поєдинку з Джозефом Паркером.

Після того, як Усик висловив бажання зустрітися з Вайлдером, WBC дозволила українцю провести добровільний захист титулу. Проте це рішення викликало критику.

Під час інтерв'ю між коментатором Крісом Менніксом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом виникла сварка через те, що українця не змушують битися з Агітом Кабаєлом. Німець є претендентом на титул Олександра.

До критики приєднався відомий коментатор DAZN Аде Оладіпо, який закликав Усика відмовитися від титулів і завершити кар'єру.

