На своєму ютуб-каналі Оладіпо висловив невдоволення через те, що українець "затримує" надважкий дивізіон. Зокрема, не анонсував наступний бій після того, як у липні 2025 року переміг Даніеля Дюбуа.
Дивіться також Особливе місце для Усика: де відбудеться повернення Тайсона Ф'юрі
Чому експерт розкритикував Усика?
Восени 2025 року 39-річний українець відмовився від титулу WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі. Тепер же експерт вважає, що Усику варто звільнити й інші три чемпіонські пояси.
Окрім того, коментатор підкреслив, що спортсмен з Криму проводить надто мало поєдинків як для чемпіона світу.
Незважаючи на те, як сильно я люблю Олександра Усика, але він ніби боксер, який працює не на повний робочий день в останні 5 – 6 років. Окрім 2024 року, де він двічі бився з Тайсоном Ф'юрі, цей хлопець дає вам один бій на рік, мені здається, з 2019 року. Він не активний,
– заявив Оладіпо.
До слова, відколи Усик перейшов у професіонали у 2013 році, він провів 24 бої – що не так багато, на думку експерта. Наприклад, легенди боксу, як-от Володимир Кличко й Леннокс Льюїс, робили це частіше.
Коментатор також помітив цікавий збіг, що всі потенційні суперники Олександра домовилися про наступні бої. Так, Деонтей Вайлдер зустрінеться з Дереком Чісорою, Фабіо Вордлі поміряється силами з Даніелем Дюбуа, а Тайсон Ф'юрі – повертається, щоб розділити ринг з росіянином Махмудовим.
Тому Оладіпо закликав Усика провести бій проти непереможного боксера з Німеччини Агіта Кабаєла та відмовитися від потенційного поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена.
Я не хочу, щоб він залишав титули вакантними, але краще б він це зробив і дав можливість стати чемпіонами іншим хлопцям, для яких це мрія їхнього життя, аніж Усик буде сидіти з титулами й нічого не робити,
– резюмував експерт.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про наступний бій Усика?
Аде Оладіпо – не перший, хто висловив обурення через те, що Усик не дає шанс іншим боксерам поборотися за чемпіонський титул.
Під час інтерв'ю між коментатором Крісом Менніксом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом виникла сварка через, що українця не змушують битися з Кабаєлом. Сулейман пояснив, що Усик отримав дозвіл на добровільний захист титулу, однак Меннікс розкритикував це рішення, побоюючись, що Кабаєл чекатиме на чемпіонський бій до двох років.
Дедалі частіше серед кандидатів на бій з Усиком згадують саме Кабаєла. Президент WBC заявив, що українець поб'ється з Агітом після того, як проведе добровільний захист поясу. Інакше боксер залишиться без чемпіонського титулу. Також Олександру, можливо, доведеться захищати пояс IBF, де наразі немає лідера рейтингу.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито вже в травні Усику протистоятиме Ріко Верховен. Але наразі жодної офіційної інформації про наступний бій немає, а сам українець заявляв, що планує провести 2 – 3 бої.