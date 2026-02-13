На своєму ютуб-каналі Оладіпо висловив невдоволення через те, що українець "затримує" надважкий дивізіон. Зокрема, не анонсував наступний бій після того, як у липні 2025 року переміг Даніеля Дюбуа.

Дивіться також Особливе місце для Усика: де відбудеться повернення Тайсона Ф'юрі

Чому експерт розкритикував Усика?

Восени 2025 року 39-річний українець відмовився від титулу WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі. Тепер же експерт вважає, що Усику варто звільнити й інші три чемпіонські пояси.

Окрім того, коментатор підкреслив, що спортсмен з Криму проводить надто мало поєдинків як для чемпіона світу.

Незважаючи на те, як сильно я люблю Олександра Усика, але він ніби боксер, який працює не на повний робочий день в останні 5 – 6 років. Окрім 2024 року, де він двічі бився з Тайсоном Ф'юрі, цей хлопець дає вам один бій на рік, мені здається, з 2019 року. Він не активний,

– заявив Оладіпо.

До слова, відколи Усик перейшов у професіонали у 2013 році, він провів 24 бої – що не так багато, на думку експерта. Наприклад, легенди боксу, як-от Володимир Кличко й Леннокс Льюїс, робили це частіше.

Коментатор також помітив цікавий збіг, що всі потенційні суперники Олександра домовилися про наступні бої. Так, Деонтей Вайлдер зустрінеться з Дереком Чісорою, Фабіо Вордлі поміряється силами з Даніелем Дюбуа, а Тайсон Ф'юрі – повертається, щоб розділити ринг з росіянином Махмудовим.

Тому Оладіпо закликав Усика провести бій проти непереможного боксера з Німеччини Агіта Кабаєла та відмовитися від потенційного поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена.

Я не хочу, щоб він залишав титули вакантними, але краще б він це зробив і дав можливість стати чемпіонами іншим хлопцям, для яких це мрія їхнього життя, аніж Усик буде сидіти з титулами й нічого не робити,

– резюмував експерт.

Що відомо про наступний бій Усика?