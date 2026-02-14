Суперником "Динаміта" в чемпіонському двобої стане його земляк Фабіо Вордлі. Деталі протистояння – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Несподіваний поворот: зірковий боєць відмовився від UFC заради бою з Усиком

Як Дюбуа став чемпіоном світу?

Перше чемпіонство Дюбуа напряму пов'язане з Олександром Усиком. Річ у тім, що у травні 2024 року 39-річний українець об'єднав усі чотири титули в надважкій вазі завдяки перемозі проти Тайсона Ф'юрі.

Боксери домовилися про реванш, однак проведенню бою заважала позиція IBF, яка вимагала від Усика провести обов'язковий захист титулу. Усик відмовився від титулу заради реваншу.

Після цього Дюбуа у двох боях переміг Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу. Та вже в липні 2025 року Усик нокаутував британця та повернув собі не тільки титул, але й звання абсолютного чемпіона світу.

Як Дюбуа може знову завоювати титул?

Чергова нагода для Дюбуа побути в статусі чемпіона світу випала завдяки все тому ж Усику. Боксер з України відмовився захищати титул WBO, який перейшов до Фабіо Вордлі.

У команді Вордлі вирішили, що перший захист титулу він проведе проти Дюбуа. Британські боксери поміряються силами у травні перед фанатами в англійському Манчестері.

До слова, колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі в коментарі BoxingScene натякнув, що цей поєдинок може завершитися достроково, адже раніше боксери рідко проходили всю дистанцію у 12 раундів.

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Фабіо Вордлі – 1,74, Даніель Дюбуа – 1,95.

*Коефіцієнти подані станом на 19:12 13.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Чи буде переможець бою битися з Усиком?