Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган не вірить, що Тайсону вдасться повернути кращу форму, враховуючи вік і черговий тривалий простій. Про це повідомляє Mirror.

Дивіться також Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу

Чи витримає Ф'юрі третій поєдинок з Усиком?

Повернення 37-річного боксера на ринг заплановано на 11 квітня в Лондоні, а його суперником стане росіянин Арсланбек Махмудов. Макгіган назвав проблему нинішньої версії Ф'юрі

Він вважає, що Тайсон переможе Махумудова, але що стосується третього бою з Усиком, якому Тайсон у 2024 році двічі програв за очками, то нічого нового й більш складного британець йому вже не запропонує.

"Ф'юрі покладається на таймінг, а не на грубу силу, – зазначив Макгуіган. – Довгий простій заважає відчуттю дистанції і часу, тому в обміні ударами пропускаєш вже ти, а не суперник".

Баррі додав, що не радить Ф'юрі проводити третій бій з Усиком, адже у двох поєдинках поспіль Усик показав, що знає відповіді на всі завдання Ф'юрі.

"На цьому етапі кар'єри Ф'юрі вже мало чим може здивувати й повинен спершу довести самому собі, що все ще представляє серйозну силу", – резюмував експерт.

До речі, експерт з боксу TalkSport Адам Кеттеролл розкритикував ймовірний поєдинок Усика з Ф'юрі. Він зазначив, що українець має проводити обов'язкові захисти титулів проти бійців, які заслужили на чемпіонські бої.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про повернення Ф'юрі?

Ф'юрі у січні оголосив про повернення у боксу та проведе бій із Махмудовим. Боксер постійно демонструє у соцмережах ролики з тренувань. Він навіть запросив до себе українця Олександра Захожого.

"Циганський король" досі не змирився з двома поразками від Усика та називає їх "політичними". Френк Воррен, промоутер боксера, розповів, що після свого повернення на ринг Ф'юрі буде націлений на бій з Усиком.

За даними BoxRec, 39-річний чемпіон з України – єдиний, хто зміг перемогти Тайсона. Сам Усик не проти зустрітися з Ф'юрі, якщо на кону, як у поєдинку у 2024 році, буде звання абсолютного чемпіона світу.

Усик під тиском критики