Як повідомляє vRINGe, Гарсія декласував Барріоса та завоював титул WBC. Переможця визначили судді, які віддали Раяну розгромну перемогу з рахунком 119:108, 120:107 і 118:109.

Дивіться також Найбагатший боксер світу відновлює кар'єру на тлі проблем з грошима

Який результат бою Гарсія – Барріос?

Для Раяна це був перший бій після поразки від Роландо Ромеро в травні 2025 року. Маріо проводив третій захист титулу: два попередні закінчилися внічию з Абелем Рамосом і Менні Пак'яо.

Уже на перших секундах бою Барріос побував у нокдауні після серії ударів суперника, але зміг підвестися. Барріос намагався працювати першим номером у другому раунді.

Як Гарсія нокаутував Барріоса: дивіться відео

Цікаво, що Раян провів бій з травмою правої руки, про що повідомив його батько і тренер Генрі Гарсія. Та це не завадило претенденту впевнено довести справу до перемоги.

Гарсія – Барріос: дивіться відео кращих моментів бою

Ба більше, згідно з підсумковою статистикою ударів від Compubox, Раян перевершив Маріо за всіма статтями. У нього більше влучань в цілому (185 – 106), джебів (82 – 63) і силових (103 – 43).

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що далі для Гарсії?

Після перемоги 27-річний Гарсія, як повідомляє BoxingScene, анонсував, що хоче битися проти Шакура Стівенсона. Американець нещодавно завоював титул WBO в першій напівсередній вазі, перемігши Теофімо Лопеса.

Ви знаєте, з ким я хочу битись далі – Шакур Стівенсон. Я буду битися з будь-ким. Вам потрібен сильний удар, щоб тримати мене на відстані. Я хочу цього бою,

– сказав Гарсія.

Стівенсон ще раніше у коментарі Stephen A. Smith Just Sports заявляв, що Гарсії краще підтягнути свій арсенал, перш аніж виходити з ним у ринг.

Додамо, що на професійному рингу Раян провів 28 поєдинків. У його активі 25 перемог (20 нокаутом) та дві поразки, одна з яких – Джервонті Девісу.