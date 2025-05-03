26-річний американський боксер вперше вийшов у ринг із квітня минулого року. Тоді Раян Гарсія переміг Девіна Хейні, але результат бою був скасований через провалений допінг-тест у Раяна. Боксера було дискваліфіковано на один рік, пише 24 Канал.

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Поразка Гарсії

Суперником Гарсії став його 29-річний земляк Роландо Ромеро. На кону стояв вакантний титул WBA Regular у першій напівсередній вазі.

Вже у другому раунді Ромеро міг закінчити зустріч достроковою перемогою, відправивши Гарсію у нокдаун. Щоправда, Раян зумів відновитись та продовжити поєдинок.

Відео нокдауну

Гарсія не лише продовжив зустріч, а й провів повну дистанцію у 12 раундів. Суддівські підрахунки були одноголосними: 115-112 (двічі) та 118-109 на користь Роландо. Ромеро завоював вакантний титул WBA Regular у першій напівсередній вазі.

Раян Гарсія зазнав своєї другої поразки у професійній кар'єрі. Раніше американець програвав лише Джервонті Девісу (22 квітня 2023 року). Загалом у його активі 24 перемоги (20 – нокаутом) у 27-ми боях.

Відеоогляд бою Гарсія – Ромеро