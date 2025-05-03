26-летний американский боксер впервые вышел в ринг с апреля прошлого года. Тогда Райан Гарсия победил Девина Хейни, но результат боя был отменен из-за проваленного допинг-теста у Райана. Боксер был дисквалифицирован на один год, пишет 24 Канал.

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Поражение Гарсии

Соперником Гарсии стал его 29-летний земляк Роландо Ромеро. На кону стоял вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе.

Уже во втором раунде Ромеро мог закончить встречу досрочной победой, отправив Гарсию в нокдаун. Правда, Райан сумел восстановиться и продолжить поединок.

Видео нокдауна

Гарсия не только продолжил встречу, но и провел полную дистанцию в 12 раундов. Судейские подсчеты были единогласными: 115-112 (дважды) и 118-109 в пользу Роландо. Ромеро завоевал вакантный титул WBA Regular в первом полусреднем весе.

Райан Гарсия потерпел свое второе поражение в профессиональной карьере. Ранее американец проигрывал только Джервонте Дэвису (22 апреля 2023 года). Всего в его активе 24 победы (20 – нокаутом) в 27-ми боях.

Видеообзор боя Гарсия – Ромеро