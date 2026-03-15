Тайсон отметил успехи Усика в супертяжелом весе. В комментарии для Fight Hype он назвал украинца нынешним "лицом бокса".

Что сказал Тайсон об Усике?

Тайсон отметил достижения украинца на фоне войны в Украине. По словам легендарного американца, история Усика выглядит почти библейской.

Чемпион в супертяжелом весе всегда является лицом бокса. Усик – это именно тот проклятый человек. Это библейская история, что его страна находится в состоянии войны, а он чемпион мира в тяжелом весе,

– сказал Тайсон.

Также он признался, что был бы заинтересован в поединке против украинского боксера.

Мой бой против Усика? Это было бы достаточно хорошо. Мне бы понравился такой поединок,

– добавил экс-чемпион.

