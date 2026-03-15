Тайсон отметил успехи Усика в супертяжелом весе. В комментарии для Fight Hype он назвал украинца нынешним "лицом бокса".
Смотрите также Не Кличко и не Усик: Майк Тайсон назвал двойку лучших боксеров на планете
Что сказал Тайсон об Усике?
Тайсон отметил достижения украинца на фоне войны в Украине. По словам легендарного американца, история Усика выглядит почти библейской.
Чемпион в супертяжелом весе всегда является лицом бокса. Усик – это именно тот проклятый человек. Это библейская история, что его страна находится в состоянии войны, а он чемпион мира в тяжелом весе,
– сказал Тайсон.
Также он признался, что был бы заинтересован в поединке против украинского боксера.
Мой бой против Усика? Это было бы достаточно хорошо. Мне бы понравился такой поединок,
– добавил экс-чемпион.
Что нужно знать о Майке Тайсоне?
- В 1986 году Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса, одержав победу над Тревором Бербиком и завоевав титул WBC в возрасте всего 20 лет. Позже он объединил чемпионские пояса ведущих боксерских организаций – WBC, WBA и IBF, став безоговорочным чемпионом мира.
В 1990 году потерпел одну из самых громких сенсаций в спортивной истории, проиграв Джеймсу Дугласу. В дальнейшем его карьера сочетала спортивные достижения с многочисленными скандалами вне ринга.
По информации "History", одним из самых резонансных эпизодов стал бой 1997 года против Эвандера Холифилда, во время которого Тайсон откусил часть уха соперника. За это он был дисквалифицирован и временно лишен боксерской лицензии.