Украинский чемпион Всемирных игр 2025 года в кикбоксинге и чемпион мира Роман Щербатюк в интервью изданию "Чемпион" поделился мыслями о грядущем поединке между Александром Усиком и Рико Верховеном. По его словам, правила боя лишат нидерландца его главного козыря.

Какие шансы на победу спортсменам дает Шербатюк?

Щербатюк рассказал, что считает шансы на победу Верховена достаточно невысокими. Кикбоксинг хоть и родственный с боксом, но все же имеет свои отличия. Там работает другая тактика, другие стойки, все абсолютно другое. Самое главное – в боксе запрещены удары ногами, но Щербатюк уверен, что Верховен сможет легко перестроиться.

Не возникает желания бить ногами, когда ты работаешь руками. Ты осознаешь, что ты делаешь. Осознаешь, по каким правилам ты боксируешь. Часто, когда готовишься к кикбоксингу, есть отдельные упражнения, отдельные задачи, отдельные тренировочные дни, когда мы работаем только руками. Оттачиваем бокс, боксерскую технику,

– отметил кикбоксер.

Он продолжил, что у Верховена есть 2 месяца для подготовки к бою. Хотя учитывая, что поединок имеет все же больше выставочный характер, это не будет проблемой.

Что Щербатюк считает главными козырями Верховена?

По мнению украинского чемпиона, главным козырем Верховена являются мощные удары ногами. Однако он им не сможет воспользоваться. Поединок пройдет по классическим правилам бокса. Верховен доминирующий тяжеловес, он очень атлетичен. У него солидная и хорошая антропометрия. Не стоит забывать и о его интеллекте.

"Он думает, анализирует, действует", – подчеркнул Щербатюк.

Он добавил, что в кикбоксинге еще одним козырем Верховена является его настойчивость во время поединка. Он не дает сопернику передохнуть, постоянно давит на него, напрягает ударами. Однако против Усика голландец остался без своего главного козыря.

