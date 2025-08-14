Абель Санчес предположил, смог бы Мозес Итаума одолеть Александра Усика. Тренер из Мексики назвал количество боев, которые еще нужно провести "Новому Майку Тайсону", чтобы выйти на уровень непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Что сказал Санчес об уровне Итаумы и перспективах боя с Усиком?

Мексиканский наставник высказался о ближайшем бое Итаумы против опытного Диллиана Уайта, который запланирован на 16 августа.

Я не думаю, что Мозес готов. Думаю, в субботу вечером мы увидим, как он проведет бой с Диллианом. Вот это и будет показатель. Думаю, это покажет нам, где сейчас находится Мозес. Но он точно движется в том направлении, чтобы повалить его, если получит такую возможность. К Усику вместе с опытом приходит и возраст – теряется скорость, мобильность. Кто достанет его первым? Кто знает. По моему мнению, Мозесу еще нужно три-четыре боя, прежде чем он выйдет на этот уровень,

– сказал Абель.

Напомним, что Итаума уже провел на профи-ринге 12 победных боев (10 – нокаутом). Зато Усик, за спиной которого 24 победных поединка (15 – нокаутом), проведет свой прощальный поединок. Украинцу приписывают не только бой с Итаумой, но и с Джозефом Паркером, Тайсоном Фьюри и другими супертяжами.

Сам "Новый Майк Тайсон" прокомментировал, может ли его путь в ближайшем времени пересечься с Усиком.

К слову, бывший чемпион Европы Спенсер Оливер сообщал, если Усик откажется от пояса WBO, то за этот титул могут побороться Итаума и Паркер.