Абель Санчес припустив, чи зміг би Мозес Ітаума здолати Олександра Усика. Тренер із Мексики назвав кількість боїв, які ще потрібно провести "Новому Майку Тайсону", аби вийти на рівень непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Варто прочитати Усик позбудеться чемпіонського поясу: хто розіграє цей титул

Що сказав Санчес про рівень Ітауми та перспективи бою із Усиком?

Мексиканський наставник висловився про найближчий бій Ітауми проти досвідченого Ділліана Вайта, який запланований на 16 серпня.

Я не думаю, що Мозес готовий. Думаю, у суботу ввечері ми побачимо, як він проведе бій із Ділліаном. Оце й буде показник. Гадаю, це покаже нам, де зараз перебуває Мозес. Але він точно рухається в тому напрямку, щоб повалити його, якщо отримає таку можливість. До Усика разом із досвідом приходить і вік – втрачається швидкість, мобільність. Хто дістане його першим? Хто знає. На мою думку, Мозесу ще потрібно три-чотири бої, перш ніж він вийде на цей рівень,

– сказав Абель.

Нагадаємо, що Ітаума вже провів на профі-рингу 12 переможних боїв (10 – нокаутом). Натомість Усик, за спиною якого 24 переможні поєдинки (15 – нокаутом), проведе свій прощальний двобій. Українцю приписують не лише бій із Ітаумою, а й із Джозефом Паркером, Тайсоном Ф'юрі та іншими супертяжами.

Сам "Новий Майк Тайсон" прокоментував, чи може його шлях у найближчому часі перетнутись із Усиком.

До слова, колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер повідомляв, якщо Усик відмовиться від поясу WBO, то за цей титул можуть позмагатись Ітаума та Паркер.