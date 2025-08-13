Непереможний боксер із Великої Британії впевнений, що одного дня його дороги із Олександром Усиком перетнуться. Наразі уся концентрація Мозеса Ітауми спрямована на бій проти Ділліана Вайта, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

До теми "Новий Майк Тайсон" припустив, наскільки можливий його бій із Усиком

Що сказав Ітаума про потенційний бій із Усиком?

Ітаума зійдеться у ринзі із Вайтом вже 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. "Новий Майк Тайсон", якому пророкують велике майбутнє, назвав боксерів, які заслуговують на бій за пояси.

Одного дня, я думаю, що так. Якщо я зможу перемогти Ділліана Вайта в хорошому стилі, я вже буду першим номером за версією WBO. Чесно кажучи, я відчуваю, що Джозеф Паркер та Агіт Кабаєл заслуговують на можливість битися за пояси, але в наші дні ти не отримуєш те, що заслуговуєш, ти отримуєш те, про що домовляєшся, тому я відчуваю, що зможу битися з ним,

– сказав Ітаума.

Відзначимо, що Рой Джонс-молодший пояснив, чому Ітаумі не слід битись із Усиком.

Довідка. Мозес Ітаума вже провів на профі-рингу у свої 20 років вже 12 переможних боїв (10 – нокаутом).

Нагадаємо, що бій Усика проти Паркера вже санкціонувала WBO, давши командам боксерів 30 днів, аби досягнути домовленості. Інакше будуть оголошені промоутерські торги, адже Джозеф є обов'язковим претендентом по лінії WBO.

Натомість німець Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном за версією WBC. Після звитяги над китайським супертяжем Чжаном Чжілеєм німця особисто нагороджував поясом Усик.