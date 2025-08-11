Мозес Ітаума відреагував на слова Туркі Аль-аш Шейха, який запевнював, що хотів би побачити його бій проти Олександра Усика. Молодий боксер із Великої Британії заявив, що наразі не думає про потенційний двобій із непереможним українцем, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Що сказав Ітаума про можливий бій із Усиком?

Попереду у Мозеса бій проти Ділліана Вайта, тому уся його концентрація спрямована на даний поєдинок. Ітаума не виключив факту можливого проведення двобою проти Усика після зустрічі із Вайтом.

Річ у тім, що він це сказав, хоча в мене запланований бій з Ділліаном Вайтом. Я не дуже про це думаю і не бажаю, щоб це сталося, бо зараз переді мною такий серйозний суперник, як Ділліан Вайт. Тож я не дуже про це думаю, але після – можливо,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що Ітауму вже називають наступником Усика у хевівейті. Усик та його команда також впевнені, що у найближчому майбутньому саме Мозес очолюватиме рейтинги королівської ваги. За його спиною вже 12 переможних боїв (10 – нокаутом).

До слова. Зустріч Ітаума – Вайт запланований на 16 серпня у столиці Саудівської Аравії в Ер-Ріяді.

Раніше колишній чемпіон світу Тоні Белью поставив у приклад Ітаумі Усика. Попереду в Олександра прощальний бій у кар'єрі. 19 липня українець ефектно переміг нокаутом у 5-му раунді реванш Даніеля Дюбуа на переповненому лондонському "Вемблі".