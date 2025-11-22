У світі боксу продовжують ділитись прогнозами на протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа. Цей список поповнив Томмі Ф'юрі, який висловив свою думку щодо даного двобою, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа зробив Ф'юрі?

Британський боксер зробив ставку на свого зіркового земляка. Молодший брат Тайсона Ф'юрі заявив, що Ентоні зміг би перемогти Джейка навіть однією рукою.

Мій батько сказав, що Ей Джей міг би перемогти Джейка своїм членом, і я повністю з цим згоден. Навіть якби у Ей Джея була зламана рука, бій все одно тривав би не більше як хвилину. Але якщо Джошуа раптом програє Полу, це автоматично зробить мене кращим за дворазового чемпіона світу у суперважкій вазі, чи не так?

– сказав Томмі.

Цікаво, що Тайсон у своєму профілі в інстаграмі неочікувано зробив протилежний прогноз на бій Пол – Джошуа. "Циганський король" поставив на блогера.

"Джейк Пол нокаутом", – написав Ф'юрі.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?