В мире бокса продолжают делиться прогнозами на противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа. Этот список пополнил Томми Фьюри, который высказал свое мнение относительно данного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

К теме Непобедимый боксер удивил своим прогнозом на бой Пол – Джошуа

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Фьюри?

Британский боксер сделал ставку на своего звездного земляка. Младший брат Тайсона Фьюри заявил, что Энтони смог бы победить Джейка даже одной рукой.

Мой отец сказал, что Эй Джей мог бы победить Джейка своим членом, и я полностью с этим согласен. Даже если бы у Эй Джея была сломана рука, бой все равно длился бы не больше минуты. Но если Джошуа вдруг проиграет Полу, это автоматически сделает меня лучше двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, не так ли?

– сказал Томми.

Интересно, что Тайсон в своем профиле в инстаграме неожиданно сделал противоположный прогноз на бой Пол – Джошуа. "Цыганский король" поставил на блогера.

"Джейк Пол нокаутом", – написал Фьюри.

Что известно о бое Пол – Джошуа?