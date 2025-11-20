Противостояние Энтони Джошуа против Джейка Пола запланировано на 19 декабря 2025 года в Майами (США). Непобедимый британский боксер Мозес Итаума сделал свой прогноз на победителя данного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Итаума?
20-летний боец признался, кого будет поддерживать в этом поединке. Итаума похвалил Пола-младшего, но добавил, что не видит, благодаря чему Джейк может победить Джошуа.
Я не могу хейтить человека, который достиг такого. Пол завоевал эту жизнь, завоевал интернет и теперь пытается завоевать бокс. Хотя я не думаю, что ему будет так легко, как он себе придумал. Я буду поддерживать его в бою с Джошуа, но я не вижу, как он может его победить. Однако я на стороне андердога,
– сказал Мозес.
Ранее сообщалось, что Итаума тренируется вместе с опытным земляком.
Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Sport.ua объяснял, почему Эй Джей согласился на бой против Пола.
"Джошуа уже выходил против Нгану и тогда победа была легкой и уместной для психического равновесия. Ну а несколько дополнительных десятков миллионов еще никого не делали менее уверенными", – сказал Красюк.
Еще раньше Daily Mail сообщило, что общий гонорар боя Джошуа – Пол составит 140 миллионов фунтов стерлингов.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Официальным транслятором вечера бокса в Майами 19 декабря будет стриминговая платформа Netflix. Бой Пол – Джошуа не продлится более 8-ми раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
За месяц до поединка Энтони получил одно ограничение. Британец не сможет подойти к поединку в желаемом весе.
Оба боксера уже заговорили о своей будущей победе.
Это будет первый бой для Джошуа после более чем годичного перерыва. Последний раз Энтони выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Последний, к слову, готов дать реванш Эй Джею. За спиной британского супертяжеловеса 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.
Зато Пол-младший получил на профи-ринге 12 побед (7 – нокаутом) при пока одном поражении. В своем крайнем бою в июне 2025-го Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.