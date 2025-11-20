В боксерском сообществе активно обсуждают бой. Свой прогноз сделал и Тайсон Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-чемпиона мира.
Кто победит в бою Пол – Джошуа?
Фьюри сделал лаконичный и неожиданный прогноз на поединок между Джошуа и Полом. На своей странице в инстаграме "Цыганский король" опубликовал сообщение, назвав победителя боя.
Экс-чемпион мира считает, что победителем станет Пол. Кроме того, по его мнению, американский блогер победит нокаутом.
Джейк Пол нокаутом,
– написал Фьюри.
Ранее стало известно, сколько Пол и Джошуа получат за поединок. По информации Daily Mail, оба бойца заработают по 70 миллионов фунтов стерлингов.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок между Полом и Дошуа состоится 19 декабря 2025 года. Место проведения противостояния – Майами.
Транслировать масштабное событие будет – Netflix. Просмотр шоу будет бесплатным на стриминговой платформе.
Напомним, что Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.