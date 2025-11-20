В боксерском сообществе активно обсуждают бой. Свой прогноз сделал и Тайсон Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-чемпиона мира.

Читайте также Непобедимый нокаутер может заменить Усика в бою против Уордли

Кто победит в бою Пол – Джошуа?

Фьюри сделал лаконичный и неожиданный прогноз на поединок между Джошуа и Полом. На своей странице в инстаграме "Цыганский король" опубликовал сообщение, назвав победителя боя.

Экс-чемпион мира считает, что победителем станет Пол. Кроме того, по его мнению, американский блогер победит нокаутом.

Джейк Пол нокаутом,

– написал Фьюри.

Ранее стало известно, сколько Пол и Джошуа получат за поединок. По информации Daily Mail, оба бойца заработают по 70 миллионов фунтов стерлингов.

Что известно о бое Пол – Джошуа?