У боксерській спільноті активно обговорюють бій. Свій прогноз зробив й Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексчемпіона світу.
Хто переможе у бою Пол – Джошуа?
Ф'юрі зробив лаконічний та неочікуваний прогноз на поєдинок між Джошуа та Полом. На своій сторінці в інстаграмі "Циганський король" опублікував допис, назвавши переможця бою.
Ексчемпіон світу вважає, що переможцем стане Пол. Окрім того, на його думку, американський блогер переможе нокаутом.
Джейк Пол нокаутом,
– написав Ф'юрі.
Раніше стало відомо, скільки Пол та Джошуа отримають за поєдинок. За інформацією Daily Mail, обидва бійці зароблять по 70 мільйонів фунтів стерлінгів.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Поєдинок між Полом та Дошуа відбудеться 19 грудня 2025 року. Місце проведення протистояння – Маямі.
Транслювтиме масштабну подію – Netflix. Перегляд шоу буде безкоштовним на стримінговій платформі.
Нагадаємо, що Пол мав битися проти Джервонти Девіса. Проте бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.