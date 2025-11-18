Протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа заплановане на 19 грудня 2025 року. Колишній чемпіон світу Девід Хей прокоментував призначення такого бою, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Sky News.

До теми Судний день: Пол зухвало заговорив про перемогу нокаутом над Джошуа

Що Хей сказав про бій Пол – Джошуа?

За словами Хея, Пол не зрівнюється із Джошуа за жодним боксерським показником. Екссуперник Володимира Кличка порівняв обох боксерів. Девід запевнив, що Ентоні не бодибілдер, а є першокласним спортсменом, який присвятив своє життя боксу.

Хей вважає, що Полу не буде чого ловити у бою проти Ей Джея.

Він цим живе. Він не п’є, не курить. Він справжній чистий спортсмен, який завдасть жахливої ​​шкоди Джейку Полу. І я сподіваюся, що у вас буде співчутливий рефері. Бо якщо Джейка Пола затисне біля канатів Ентоні Джошуа, це може бути кінцем для нього. Буквально, це може бути його останній день на Землі,

– сказав Хей.

Цікаво, що президент UFC та Zuffa Boxing Дейна Вайт під час пресконференції на ютуб-каналі UFC розкритикував ідею такого двобою.

"О, Господи… Це, б**ть, погана ідея. Але дозволь мені сказати тобі ось що: багато людей подивляться цей бій", – заявив Вайт.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?