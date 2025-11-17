Протистояння Джейка Пола проти Ентоні Джошуа заплановане на 19 грудня 2025 року. Після офіційного оголошення Пол-молодший видав зухвалу заяву про свою майбутню перемогу над британським супертяжем, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
До теми Джошуа – Пол: офіційна дата поєдинку боксера проти блогера
Що сказав Пол перед боєм проти Джошуа?
Джейк у притаманному для себе одіозному стилі звернувся до усіх фанів боксу та безпосередньо до свого наступного суперника. Блогер запевни, що 19 грудня стане Судним днем, коли він відправить Джошуа у нокаут.
Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Це професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу у розквіті сил. Коли я переможу Ентоні Джошуа, всі сумніви зникнуть, і ніхто не зможе позбавити мене можливості поборотися за титул чемпіона світу. Усім моїм хейтерам – це те, чого ви хотіли,
– заявив Пол.
Водночас у своєму коментарі Джейк перепросив у британців, які у його бою проти Джошуа побачать, як факел буде передано, а британський Голіаф буде приспаний. Саме з Голіафом блогер порівняв Ентоні.
Також раніше про бій висловився й Джошуа. Ентоні також не позичати впевненості перед очною битвою.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
- Поєдинок Пол – Джошуа відбудеться у рамках вечора боксу у Маямі (США).
- Транслюватиме боксерське шоу стрімінгова платформа Netflix.
- Цікаво, що боксери проведуть у ринзі не більше восьми раундів та битимуться у рукавичках 10 унцій.
- Джошуа нарешті повернеться у ринг після тривалої паузи. Ентоні востаннє проводив офіційний двобій ще у вересні 2024 року, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. Та поразка стала для Ей Джею 4-ю у професіоналах. Також за його спиною 28 переможних зустрічей (25 – нокаутом).
- Джейк Пол наприкінці червня 2025 року здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Блогер здобув свою 12-ту перемогу на профі-рингу (7 – нокаутом) при наразі одній поразці (дані BoxRec).
- Раніше видання Daily Mail повідомило, що загальний гонорар бою Джошуа – Пол складе 140 мільйонів фунтів стерлінгів. З них Ентоні заробить дуже солідну частину.