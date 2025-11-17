Противостояние Джейка Пола против Энтони Джошуа запланировано на 19 декабря 2025 года. После официального объявления Пол-младший выдал дерзкое заявление о своей будущей победе над британским супертяжем, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Пол перед боем против Джошуа?

Джейк в присущем для себя одиозном стиле обратился ко всем фанатам бокса и непосредственно к своему следующему сопернику. Блогер заверил, что 19 декабря станет Судным днем, когда он отправит Джошуа в нокаут.

Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Это профессиональный бой в супертяжелом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил. Когда я побежу Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира. Всем моим хейтерам – это то, чего вы хотели,

– заявил Пол.

В то же время в своем комментарии Джейк извинился у британцев, которые в его бою против Джошуа увидят, как факел будет передан, а британский Голиаф будет усыплен. Именно с Голиафом блогер сравнил Энтони.

Также ранее о бое высказался и Джошуа. Энтони также не занимать уверенности перед очной битвой.

Что известно о бое Пол – Джошуа?