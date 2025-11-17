Эй Джей будет драться против американского блогера Джейка Пол. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.
Когда состоится бой Джошуа – Пол?
В сети появилась дата поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Британский боксер сразится против блогера из США 19 декабря 2025 года.
Поединок состоится в супертяжелом весе, а место проведения противостояния – Майами. Транслировать масштабный вечер бокса будет стриминговая платформа – Netflix.
Ранее Daily Mail сообщало, что Энтони Джошуа получит огромные средства за бой против Джейка Пола. Общая сумма гонорара поединка составляет – 140 миллионов фунтов стерлингов.
Джошуа – Пол: что известно о боксерах?
Энтони Джошуа в профессиональном ринге провел 32 поединка. За свою карьеру он одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.
Последний раз Джошуа дрался в сентябре прошлого года. Эй Джей оказался в нокауте и уступил земляку Даниэлю Дюбуа.
Джейк Пол должен был драться в ноябре этого года против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку второго обвинили в насилии.