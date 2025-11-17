Эй Джей будет драться против американского блогера Джейка Пол. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.

Когда состоится бой Джошуа – Пол?

В сети появилась дата поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Британский боксер сразится против блогера из США 19 декабря 2025 года.

Поединок состоится в супертяжелом весе, а место проведения противостояния – Майами. Транслировать масштабный вечер бокса будет стриминговая платформа – Netflix.

Анонс боя Джошуа – Пол / Фото Netflix

Ранее Daily Mail сообщало, что Энтони Джошуа получит огромные средства за бой против Джейка Пола. Общая сумма гонорара поединка составляет – 140 миллионов фунтов стерлингов.

Джошуа – Пол: что известно о боксерах?