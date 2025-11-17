Ей Джей битиметься проти американського блогера Джейка Пол. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Netflix.
Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?
У мережі з'явилася дата поєдинку між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Британський боксер битиметься проти блогера із США 19 грудні 2025 року.
Поєдинок відбудеться у надважкій вазі, а місце проведення протистояння – Маямі. Транслюватиме масштабний вечір боксу стримінгова платформа – Netflix.
Анонс бою Джошуа – Пол / Фото Netflix
Раніше Daily Mail повідомляло, що Ентоні Джошуа отримає шалені кошти за бій проти Джейка Пола. Загальна сума гонорару поєдинку становить – 140 мільйонів фунтів стерлінгів.
Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?
Ентоні Джошуа у професійному ринзі провів 32 поєдинки. За свою кар'єру він здобув 28 перемог та зазнав 4 поразок.
Востаннє Джошуа бився у вересні минулого року. Ей Джей опинився у нокауті та поступився земляку Даніелю Дюбуа.
Джейк Пол мав битися у листопаді цього року проти Джервонти Девіса. Проте бій зірвався, оскільки другого звинуватили у насильстві.