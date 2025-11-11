На думку Гарета Девіса, такий крок Ентоні Джошуа є правильним. Водночас аналітик розгледів у такому приїзді Ей Джея у тренувальний табір Олександра Усика негативний момент, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Варто дізнатись Скільки боїв залишилось у Джошуа до кінця кар'єри: чи є у планах Усик
Чому третього бою Усик – Джошуа може не бути?
Британський експерт вважає, що такими тренуваннями у таборі українця Джошуа закриває собі можливість третього бою з Усиком. Девіс розповів, що Ентоні буде складно битись проти Олександра після того, як обидва потренувались в одному таборі.
Водночас аналітик додав, що не чув, що Ей Джей розірвав співпрацю зі своїм нинішнім тренером Беном Девісоном.
Я думаю, що це закриває двері щодо третього бою з Усиком. Як тільки ти поруч з ними, залучений, тренуєшся з ними, ти створюєш ці стосунки, які ми бачили багато разів з різними бійцями в кожній індустрії єдиноборств – бійці зближуються, а потім вони стають як сім’я, як брати. Тоді перспектива психологічного розриву стає занадто складною для них, щоб битися один з одним,
– підсумував аналітик.
Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, підтвердив інтерв'ю Boxing King Media приїзд Джошуа у табір Усика.
"Ей Джей завжди їздив до інших таборів, продовжував розвиватися, продовжував вчитися, продовжував слухати. Знаєте, він справді провів час у таборі Усика. Я не думаю, що це секрет. Але я думаю, що будь-яке офіційне оголошення надійде від нього. І без сумніву, це буде у потрібний час", – розповів Хірн.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Які останні новини про Ентоні Джошуа?
З'явилась інформація, що Джошуа ще може повернутись у ринг до кінця 2025 року, провівши бій у Гані 20 грудня.
Хірн оцінив перспективи такого повернення Ентоні після понад річної перерви. Промоутер дає низькі шанси на проведення двобою Ей Джея до кінця 2025-го.
Востаннє Джошуа виходив у ринг ще у вересні 2024-го, коли несподівано легко був нокаутований Даніелем Дюбуа. Та поразка стала 4-ю для Ей Джея у професіоналах. Також за його спиною 28 переможних боїв, 25 із яких були нокаутом (дані BoxRec).
Представник Дюбуа розповів, що Даніель готовий дати реванш Джошуа.