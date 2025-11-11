По мнению Гарета Дэвиса, такой шаг Энтони Джошуа является правильным. В то же время аналитик разглядел в таком приезде Эй Джея в тренировочный лагерь Александра Усика негативный момент, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Почему третьего боя Усик – Джошуа может не быть?
Британский эксперт считает, что такими тренировками в лагере украинца Джошуа закрывает себе возможность третьего боя с Усиком. Дэвис рассказал, что Энтони будет сложно драться против Александра после того, как оба потренировались в одном лагере.
В то же время аналитик добавил, что не слышал, что Эй Джей разорвал сотрудничество со своим нынешним тренером Беном Дэвисоном.
Я думаю, что это закрывает двери относительно третьего боя с Усиком. Как только ты рядом с ними, вовлечен, тренируешься с ними, ты создаешь эти отношения, которые мы видели много раз с разными бойцами в каждой индустрии единоборств – бойцы сближаются, а потом они становятся как семья, как братья. Тогда перспектива психологического разрыва становится слишком сложной для них, чтобы драться друг с другом,
– подытожил аналитик.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, подтвердил интервью Boxing King Media приезд Джошуа в лагерь Усика.
"Эй Джей всегда ездил в другие лагеря, продолжал развиваться, продолжал учиться, продолжал слушать. Знаете, он действительно провел время в лагере Усика. Я не думаю, что это секрет. Но я думаю, что любое официальное объявление поступит от него. И без сомнения, это будет в нужное время", – рассказал Хирн.
Какие последние новости об Энтони Джошуа?
Появилась информация, что Джошуа еще может вернуться в ринг до конца 2025 года, проведя бой в Гане 20 декабря.
Хирн оценил перспективы такого возвращения Энтони после более чем годичного перерыва. Промоутер дает низкие шансы на проведение поединка Эй Джея до конца 2025-го.
Последний раз Джошуа выходил в ринг еще в сентябре 2024-го, когда неожиданно легко был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. То поражение стало 4-м для Эй Джея в профессионалах. Также за его спиной 28 победных боев, 25 из которых были нокаутом (данные BoxRec).
Представитель Дюбуа рассказал, что Даниэль готов дать реванш Джошуа.