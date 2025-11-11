По мнению Гарета Дэвиса, такой шаг Энтони Джошуа является правильным. В то же время аналитик разглядел в таком приезде Эй Джея в тренировочный лагерь Александра Усика негативный момент, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Почему третьего боя Усик – Джошуа может не быть?

Британский эксперт считает, что такими тренировками в лагере украинца Джошуа закрывает себе возможность третьего боя с Усиком. Дэвис рассказал, что Энтони будет сложно драться против Александра после того, как оба потренировались в одном лагере.

В то же время аналитик добавил, что не слышал, что Эй Джей разорвал сотрудничество со своим нынешним тренером Беном Дэвисоном.

Я думаю, что это закрывает двери относительно третьего боя с Усиком. Как только ты рядом с ними, вовлечен, тренируешься с ними, ты создаешь эти отношения, которые мы видели много раз с разными бойцами в каждой индустрии единоборств – бойцы сближаются, а потом они становятся как семья, как братья. Тогда перспектива психологического разрыва становится слишком сложной для них, чтобы драться друг с другом,

– подытожил аналитик.

Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, подтвердил интервью Boxing King Media приезд Джошуа в лагерь Усика.

"Эй Джей всегда ездил в другие лагеря, продолжал развиваться, продолжал учиться, продолжал слушать. Знаете, он действительно провел время в лагере Усика. Я не думаю, что это секрет. Но я думаю, что любое официальное объявление поступит от него. И без сомнения, это будет в нужное время", – рассказал Хирн.

