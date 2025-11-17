Противостояние Энтони Джошуа – Джейк Пол запланирован на 19 декабря 2025 года. После официального подтверждения Эй Джей сделал громкое заявление, касающееся данного поединка, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

К теме Джошуа – Пол: официальная дата поединка боксера против блогера: официальная дата поединка

Что сказал Джошуа о бое с Полом?

Британский боксер рассказал, что возвращается в ринг после небольшого перерыва. Хотя на самом деле пауза была довольно длительной. Последний раз Джошуа проводил официальный бой в сентябре 2024-го, когда довольно неожиданно легко был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.

В таком поединке против Пола-младшего британец видит для себя большую возможность, которая может нравиться далеко не всем. В своем комментарии Энтони даже успел высказать угрозу в сторону Джейка.

Запомните мои слова: вы увидите, что еще больше боксеров будут соглашаться на эти возможности в будущем. Я разобью интернет о лицо Джейка Пола,

– заявил Джошуа.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Джошуа может получить за бой против Пола кругленькую сумму денег. В то же время общая сумма гонорара поединка составит – 140 миллионов фунтов стерлингов.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Что известно о бое Джошуа – Пол?