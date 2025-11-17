Противостояние Энтони Джошуа – Джейк Пол запланирован на 19 декабря 2025 года. После официального подтверждения Эй Джей сделал громкое заявление, касающееся данного поединка, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
К теме Джошуа – Пол: официальная дата поединка боксера против блогера: официальная дата поединка
Что сказал Джошуа о бое с Полом?
Британский боксер рассказал, что возвращается в ринг после небольшого перерыва. Хотя на самом деле пауза была довольно длительной. Последний раз Джошуа проводил официальный бой в сентябре 2024-го, когда довольно неожиданно легко был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.
В таком поединке против Пола-младшего британец видит для себя большую возможность, которая может нравиться далеко не всем. В своем комментарии Энтони даже успел высказать угрозу в сторону Джейка.
Запомните мои слова: вы увидите, что еще больше боксеров будут соглашаться на эти возможности в будущем. Я разобью интернет о лицо Джейка Пола,
– заявил Джошуа.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что Джошуа может получить за бой против Пола кругленькую сумму денег. В то же время общая сумма гонорара поединка составит – 140 миллионов фунтов стерлингов.
Что известно о бое Джошуа – Пол?
Поединок состоится в супертяжелом весе, а местом проведения станет американский город Майами.
Транслятором вечера бокса станет стриминговая платформа Netflix.
Противостояние Джошуа – Пол не будет 12-раундовым. Боксеры проведут в ринге не более восьми раундов.
Бойцы подерутся в перчатках стандартного веса для боев в хевивейте – 10 унций.