Дерек Чісора висловився про можливий бій між Ей Джеєм та блогером зі США. Про це пише 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Що сказав Чісора про бій Джошуа – Пол?

Ветеран боксу заявив, що у Джошуа була річна пауза, тому бій проти Пола буде легким для нього. Він заявив, що британський боксер вийде знищити американського блогера.

Чісора попросив Ей Джея, щоб він не опинився у нокауті. Якщо Пол зможе достроково перемогти британця, то це буде просто кошмар.

Ентоні має розібратися з ним за три раунди, вбити так, як він убив Френсіса Нганну. Якщо Пол нокаутує Джошуа – це буде найбільша сенсація в історії боксу. Але цього не станеться,

– сказав Чісора.

Раніше Гарет Девіс розповів в інтерв'ю Seconds Out, чи справді Ентоні Джошуа їздив у тренувальний табір Олександра Усика. Він заявив, що знав про це, але не може нічого розголошувати.

Джошуа – Пол: що відомо про бій?