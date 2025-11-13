Дерек Чісора висловився про можливий бій між Ей Джеєм та блогером зі США. Про це пише 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.
Читайте також Експерт розповів, як Джошуа "закрив перед собою двері" для трилогії з Усиком
Що сказав Чісора про бій Джошуа – Пол?
Ветеран боксу заявив, що у Джошуа була річна пауза, тому бій проти Пола буде легким для нього. Він заявив, що британський боксер вийде знищити американського блогера.
Чісора попросив Ей Джея, щоб він не опинився у нокауті. Якщо Пол зможе достроково перемогти британця, то це буде просто кошмар.
Ентоні має розібратися з ним за три раунди, вбити так, як він убив Френсіса Нганну. Якщо Пол нокаутує Джошуа – це буде найбільша сенсація в історії боксу. Але цього не станеться,
– сказав Чісора.
Раніше Гарет Девіс розповів в інтерв'ю Seconds Out, чи справді Ентоні Джошуа їздив у тренувальний табір Олександра Усика. Він заявив, що знав про це, але не може нічого розголошувати.
Джошуа – Пол: що відомо про бій?
Джейк Пол мав битися проти Джервонти Девіса у листопаді. Проте цей бій зірвався, адже американського боксера звинуватили в насильстві.
Тому наразі тривають перемовини про бій Джошуа – Пол. Бійці зустрінуться у грудні 2025 року.
Раніше стало відомо, що Джошуа отримає чималі кошти за бій проти Пола. Йдеться про суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.