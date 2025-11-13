Дерек Чисора высказался о возможном бое между Эй Джеем и блогером из США. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.
Что сказал Чисора о бое Джошуа – Пол?
Ветеран бокса заявил, что у Джошуа была годичная пауза, поэтому бой против Пола будет легким для него. Он заявил, что британский боксер выйдет уничтожить американского блогера.
Чисора попросил Эй Джея, чтобы он не оказался в нокауте. Если Пол сможет досрочно победить британца, то это будет просто кошмар.
Энтони должен разобраться с ним за три раунда, убить так, как он убил Фрэнсиса Нганну. Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но этого не произойдет,
– сказал Чисора.
Ранее Гарет Дэвис рассказал в интервью Seconds Out, действительно ли Энтони Джошуа ездил в тренировочный лагерь Александра Усика. Он заявил, что знал об этом, но не может ничего разглашать.
Джошуа – Пол: что известно о бое?
Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса в ноябре. Однако этот бой сорвался, ведь американского боксера обвинили в насилии.
Поэтому сейчас продолжаются переговоры о бое Джошуа – Пол. Бойцы встретятся в декабре 2025 года.
Ранее стало известно, что Джошуа получит немалые средства за бой против Пола. Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов.