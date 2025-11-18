Противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа запланировано на 19 декабря 2025 года. Бывший чемпион мира Дэвид Хэй прокомментировал назначение такого боя, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Sky News.
К теме Судный день: Пол дерзко заговорил о победе нокаутом над Джошуа
Что Хэй сказал о бое Пол – Джошуа?
По словам Хэя, Пол не сравнивается с Джошуа ни по одному боксерскому показателю. Экс-соперник Владимира Кличко сравнил обоих боксеров. Дэвид заверил, что Энтони не бодибилдер, а является первоклассным спортсменом, который посвятил свою жизнь боксу.
Хэй считает, что Полу не будет чего ловить в бою против Эй Джея.
Он этим живет. Он не пьет, не курит. Он настоящий чистый спортсмен, который нанесет ужасный вред Джейку Полу. И я надеюсь, что у вас будет сочувствующий рефери. Потому что если Джейка Пола зажмет у канатов Энтони Джошуа, это может быть концом для него. Буквально, это может быть его последний день на Земле,
– сказал Хэй.
Интересно, что президент UFC и Zuffa Boxing Дэйна Уайт во время пресс-конференции на ютуб-канале UFC раскритиковал идею такого поединка.
"О, Господи... Это, б**ть, плохая идея. Но позволь мне сказать тебе вот что: многие люди посмотрят этот бой", – заявил Уайт.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Бой Пол – Джошуа состоится в Майами (США), а транслятором вечера бокса станет стриминговая платформа Netflix.
Поединок не продлится более 8-ми раундов, а боксеры подерутся в перчатках 10 унций.
Сам Джошуа верит в свое победное возвращение на ринг. Последний раз Энтони проводил официальное противостояние в сентябре прошлого 2024 года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За спиной Эй Джея 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.
Зато Пол-младший в последний раз дрался на профи-ринге в конце июня 2025 года, когда одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Джейк оформил свою 12-ю победу в профессионалах (7 – нокаутом) при пока одном поражении (данные BoxRec).
Ранее издание Daily Mail сообщило, что общий гонорар боя Джошуа – Пол составит 140 миллионов фунтов стерлингов.