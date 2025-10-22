Дэйв Колдвелл высказался о боксере, который может создать проблемы Александру Усику в очном противостоянии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Social.

Кто из боксеров может дать бой Усику?

Британский тренер считает, что Мозес Итаума может создать проблемы Александру Усику. Дэйв Колдвелл объяснил, что его мнение основано на стиле британского боксера.

Однако Колдвелл не считает, что Итаума может победить Усика. Британский специалист объяснил, почему "Новому Майку Тайсону" будет сложно одолеть украинского боксера.

Он не имеет опыта, не имеет боев с большим количеством раундов, но по таланту – это он. Не факт, что он победит Александра, но с ним Усик будет иметь наибольшие проблемы – это точно. Я реально не хочу, чтобы он продолжал,

– сказал Колдвелл.

Ранее SecondsOut писал, что Мозес Итаума может подраться за титул WBA Regular. Британский боксер получит шанс, если россиянин Мурат Гассиев победит Кубрата Пулева, который владеет чемпионским поясом.

Как Усик и Итаума выступают в профи-ринге?