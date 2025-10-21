Мозес Итаума выйдет в ринг на бой за титул WBA Regular. Более того, британец может подраться с российским боксером, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

С кем может подраться Итаума?

Кубрат Пулев на данный момент владеет чемпионским поясом WBA Regular. Болгарский боксер будет защищать титул регулярного чемпиона организации в бою с россиянином Муратом Гассиевым.

Промоутер Эл Сиеста рассказал, что Мозес Итаума сможет драться за титул, но при одном условии. Если Гасиев победит Пулева, то с ним будет драться британец, поскольку болгарским боксер не хочет выходить в ринг с Итаумой.

Гассиев – тот, кто вышел из ниши, отличный боксер, невероятный супертяж, он только что победил в Америке и теперь может претендовать на титул. Мурат нокаутирует Пулева, а потом встретится с Итаумой, он будет следующим соперником. Бой Мурата Гассиева против Мозеса Итаумы намного лучше, чем бой Мозеса Итаумы против Пулева. Единственный минус для Итаумы – то, что Гассиев станет чемпионом,

– сказал Сиеста.

Ранее Эдди Хирн в интервью Pro Boxing Fans рассказал, состоится ли бой между Усиком и Итаумой. Промоутер считает, что украинский боксер не заинтересован в поединке против британца.

Что известно о Гассиеве?