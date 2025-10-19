Определился соперник для Дерека Чисоры в его 50-м поединке в карьере. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на No Smoke Boxing.

Читайте также "Рискуешь стать старым": экс-чемпион мира дал важный совет Усику

С кем будет драться Чисора?

Как пишут в СМИ, Дерек Чисора будет драться против Джарелла Миллера. Контракты между боксерами уже подписаны.

Совсем скоро должна появиться официальная информация о поединке. Бой запланирован на 13 декабря.

К слову. Главным событием вечера бокса будет бой Мозеса Итаумы. "Новый Майк Тайсон" сразится против Хьюи Фьюри, кузена Тайсона Фьюри.

Отметим, что ранее Дерек Чисора отказался от боя с Мозесом Итаумой. Как пишет talkSPORT, британского боксера не устроила сумма гонорара в размере 2 миллионов евро.

Что известно о Чисоре?

  • Чжан Чжилей бросил вызов Дереку Чисоре. Китайский боксер изъявил желание сразиться с британским боксером.

  • Чисора сделал прогноз на бой Паркер – Уордли. Он считает, что британский боксер победит досрочно.

  • В последний раз Дерек Чисора дрался в феврале 2025 года. Британец победил Отто Валлина единогласным решением судей.

  • Отметим, что Дерек Чисора дрался против Александра Усика в 2020 году. Украинский боксер одолел британца единогласным решением судей.