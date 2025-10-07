Дерек Чисора рассказал, кто, по его мнению, торжествует в бою Паркер – Уордли. Ветеран бокса сделал ставку на своего младшего земляка, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Какой прогноз сделал Чисора на бой Паркер – Уордли?

По его мнению, Фабио Уордли отправит Джозефа Паркера в нокаут.

Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и ему есть что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок,

– сказал Чисора.

Интересно, что Леннокс Льюис рассказал, что именно Паркер имеет лучшие шансы на победу над Усиком.

К слову, для Уордли ближайший поединок станет 21-м в профессионалах. В предыдущих поединках Фабио одержал 19 побед (18 – нокаутом) и расписал одну ничью с Фрейзером Кларком (31 марта 2024 года). Последний раз британец выходил в ринг в начале июня текущего года, когда победил нокаутом австралийца Джастиса Гуни.

Зато за спиной Джозефа Паркера 39 встреч, в которых он праздновал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. Последний раз дрался в феврале 2025-го, когда легко нокаутировал Мартина Баколе. Боксер из ДР Конго в последний момент заменил в противостоянии больного Даниэля Дюбуа.

Что известно о бое Паркер – Уордли?