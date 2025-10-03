Уордли высказался относительно поединка против Паркера. В частности, британский боксер рассказал, что будет делать в случае победы над новозеландским бойцом, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Что Уордли будет делать после боя с Паркером?

Фабио Уордли поделился планами после боя с Джозефом Паркером. Британский боксер будет драться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Уордли заявил, что будет драться за чемпионский пояс WBO независимо от того, сохранит ли Александр Усик титулы, или нет. Британец заявил, что звание чемпиона мира – это его единственная цель.

Я хочу титул чемпиона мира. Я не для того работал так упорно, прогрессировал, делал правильные маневры, выбирал правильные бои в нужное время, чтобы быть на рядом с титулом чемпиона мира, а потом не протянуть руку, чтобы схватить его,

– сказал Уордли.

Ранее Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Scene высказался о бое между Фабио Уордли и Джозефом Паркером. Промоутер заявил, что это будет не поединок, а настоящая война.

Паркер – Уордли: что известно о бое?