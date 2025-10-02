Мозес Итаума заявил, что Дэвид Аделае далеко не тот бокс, которого он рассматривал. Британский боксер рассказал, что в свои 20 лет имеет большой талант, но не имеет поддержки на уровне звездных земляков Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Интересно "Никто никогда не нокаутирует": бывший чемпион оценил шансы Итаумы в битвах против Усика и Фьюри

Что сказал Итаума о своем следующем бое?

"Новый Майк Тайсон" рассказал, что не имеет сильного влияния на выбор своих поединков. Мозес раскрыл, что промоутерская компания Queensberry дала его перечень из трех кандидатов, но не стал раскрывать их имен.

Я не могу так сильно влиять на выбор боев, как думают люди. Я открыл инстаграм и увидел множество постов о том, что я отказался от боя с Эфэ Аджагбой. У меня недавно была встреча с Queensberry, и они дали мне три имени. Там не было имени Аджагбы. Мне дали три имени. Я пока не буду их называть. Это мой выбор из трех возможных. Вот столько влияния я имею на то, с кем сражаюсь,

– сказал Итаума.

Отметим, что Аделае в августе 2025-го года проиграл хорвату Филиппу Хрговичу по решению судей: 98-91 и 99-90 (дважды).

Главное о Мозесе Итауме?

В свои 20 лет Итаума уже провел 13 боев, во всех одерживал победы (11 – нокаутом). Мозес пока не знает вкуса поражения.

Недавно британец довольно легко победил нокаутом 37-летнего опытного Диллиана Уайта.

После этого боя Итаума заверил, что не будет бросать вызов Александру Усику. Ведь до того ему активно приписывали потенциальную битву с украинцем. Мозес заявил, что не заслужил на противостояние с украинцем.

Ранее Рикки Хаттон, которого недавно нашли мертвым в собственном доме, в комментарии BBC предостерег "Нового Майка Тайсона" от поединка с Усиком.

"Они уже говорят об Усике, но давайте немного подождем. Усик проведет еще лишь несколько боев. Если посмотреть на тяжеловесов, которые появляются, то для Итаумы все открыто, и я думаю, что он может все решить", – говорил Хаттон.