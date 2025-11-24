Боксерский обозреватель Майкл Копер высказал свое мнение относительно данного решения Александра Усика. Журналист назвал такой поступок украинца логичным, ведь он не хотел рисковать всем ради прибыльного поединка, пишет 24 Канал.

К теме "Выглядит довольно странно": новый чемпион мира впервые прокомментировал отказ Усика от титула

Почему отказ от пояса приблизил Усика к еще одному бою за абсолют?

Также в таком решении известный журналист усмотрел новый возможный шаг к еще одному бою за звание абсолютного чемпиона. Копер не исключает варианта, что Усик захочет вернуть себе пояс WBO и в третий раз побороться за абсолют в хевивейте. Александр мог бы стать четвертым абсолютным чемпионом в своей карьере в целом.

Майкл Копер рассказал о сценарии, который уже был в карьере непобедимого украинца. Обозреватель вспомнил, как Усик уже отказывался от титула IBF, который впоследствии вернул благодаря победе над британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что Усик уже дважды побеждал Дюбуа. Второй раз как раз произошло в крайнем бою, который состоялся в июле 2025-го.

Что известно об отказе Усика от пояса WBO?

Украинец довольно лаконично прокомментировал отказ от пояса, поблагодарив боксерскую организацию. Напомним, что ранее Усик избежал боя с Джозефом Паркером, который ранее был временным чемпионом по этой линии до проигранного боя с Фабио Уордли (25 октября 2025 года).

Британский обозреватель Саймон Джордан обвинил Усика в подставе мирового бокса.

После этого украинец покинул рейтинг WBO.

Интересно, что издание The Sun заявило, что такой отказ от титула приблизил Усика к трилогии с Тайсоном Фьюри.

В то же время директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин объяснил, почему Усик принял такое сознательное решение.

"Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – процитировало слова Лапина издание Pro Boxing Fans.