Боксерський оглядач Майкл Копер висловив свою думку щодо даного рішення Олександра Усика. Журналіст назвав такий вчинок українця логічним, адже він не хотів ризикувати усім заради прибуткового двобою, пише 24 Канал.

Чому відмова від поясу наблизила Усика до ще одного бою за абсолют?

Також у такому рішенні відомий журналіст угледів новий можливий крок до ще одного бою за звання абсолютного чемпіона. Копер не виключає варіанту, що Усик захоче повернути собі пояс WBO та втретє поборотись за абсолют у хевівейті. Олександр міг би стати вчетверте абсолютним чемпіоном у своїй кар'єрі загалом.

Майкл Копер розповів про сценарій, який вже був у кар'єрі непереможного українця. Оглядач пригадав, як Усик вже відмовлявся від титулу IBF, який згодом повернув завдяки перемозі над британцем Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик вже двічі перемагав Дюбуа. Вдруге якраз сталось у крайньому бою, який відбувся у липні 2025-го.

Що відомо про відмову Усика від поясу WBO?

Українець доволі лаконічно прокоментував відмову від поясу, подякувавши боксерській організації. Нагадаємо, що раніше Усик уник бою із Джозефом Паркером, який раніше був тимчасовим чемпіоном по цій лінії до програного бою із Фабіо Вордлі (25 жовтня 2025 року).

Британський оглядач Саймон Джордан звинуватив Усика у підставі світового боксу.

Після цього українець покинув рейтинг WBO.

Цікаво, що видання The Sun заявило, що така відмова від титулу наблизила Усика до трилогії із Тайсоном Ф'юрі.

Водночас директор команди українського чемпіона Сергій Лапін пояснив, чому Усик прийняв таке свідоме рішення.

"Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі", – процитувало слова Лапіна видання Pro Boxing Fans.