30-річний британський боксер зізнався, що разом зі своєю командою довго йшов двобою проти Олександра Усика. Фабіо Вордлі наголосив на тому, що вже навіть встиг розпочати підготовку до двобою проти українця, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

Оце так Усика раптово звинуватили у підставі відомого боксера

Як Вордлі відреагував на відмову Усика від поясу WBO?

Новий чемпіон світу за версією WBO звернувся до Усика та його команди, аби ті переглянули своє рішення щодо відмови та таки домовились про спільний бій.

Це трохи дивна ситуація, тому що спочатку, як відомо, він узяв невелику паузу. Йому дозволили відтермінування щодо захисту поясу, а потім просто відмовитися від нього… Це виглядає досить дивно. Тож я не зовсім розумію, чим він керувався,

– заявив Вордлі.

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, в інтерв'ю Sport.ua назвав дане рішення українця правильним, адже цей двобій не був би прибутковим.

"Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.

Що тепер чекає на Усика та Вордлі?