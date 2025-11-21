Український боксер після такого рішення не лише уник бою із Фабіо Вордлі, а й втратив звання абсолютного чемпіона світу. У Великій Британії негативно відреагували на таке рішення Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

З'явились потенційні суперники Усика: чи є серед них трилогія із Ф'юрі

Чому британський оглядач звинуватив Усика?

Британський оглядач Саймон Джордан здивований, чому Усик так довго затягував із рішенням відмовитись від чемпіонського титулу.

На його думку, Олександр повинен був прийняти таке рішення значно швидше. Журналіст заявив, що таким затягуванням даного рішення він підставив Джозефа Паркера, який до 25 жовтня був тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

За його словами, український боксер вкрав у новозеландця можливість стати чемпіоном світу.

Паркер зараз, мабуть, у розпачі. Я не можу зрозуміти, чому Усик не відмовився від титулу тоді, коли його про це вперше просили. Тепер Вордлі стане чемпіоном і забере цей пояс. Проблема лише в тому, що Усик здав його через три тижні після їхнього бою, хоча міг зробити це задовго до того,

– сказав Джордан.

Як повідомляло видання Boxing Scene, у команді Усика пояснили, чому Олександр відмовився від поясу. Представник заявив, що боксер із Криму ухвалив ділове рішення стосовно титулу.

Нагадаємо, що Паркер 25 жовтня програв Фабіо Вордлі, втративши титул тимчасового чемпіона за версією WBO.

Що далі чекає на Усика?