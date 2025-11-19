Президент WBC Маурісіо Сулейман прокоментував обов'язковий захист титулів Олександра Усика. Очільник організації запевнив, що вони намагались співпрацювати, але це не дало бажаного результату, передає 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Що сказали у WBC про обов'язковий захист титулів Усика?

Сулейман наголосив, що не зобов'язаний узгоджувати з іншими санкціонуючими органами порядок захисту титулів.

Ми намагалися співпрацювати, але це не спрацювало. Більше немає наступного в черзі,

– заявив Сулейман.

Нагадаємо, що Усик ще володіє поясом чемпіона за версією WBO. А от тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії є Агіт Кабаєл, у якого запланований на 10 січня 2026 року захист титулу. Суперником німця стане непереможний поляк Даміан Книба. Раніше цей німецький боксер кидав виклик Олександру.

Після поєдинку Кабаєл – Книба WBC збирається санкціонувати для Усика обов'язковий захист. У разі відмови від бою Олександр втратить ще один титул чемпіона світу.

Цікаво, що боксерський аналітик Тедді Атлас взагалі порадив Усику негайно піти на пенсію.

"Усику час завершувати… Я надивився занадто багато сумних фіналів. Я пам’ятаю історію Мухаммеда Алі, бачив інших бійців, які отримували менше уваги, але їхні останні бої були... це може бути трагічний кінець. Усик уже створив ідеальний сюжет, і важливо поставити красиву крапку", – процитувало слова Атласа видання Boxing News Online.

Що далі чекає на Усика?