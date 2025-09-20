Поскольку, WBO по просьбе Усика отсрочила переговоры о поединке. Фабио Уордли поделился мыслями относительно боя с Джозефом Паркером, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также "Усик выбыл": промоутер объяснил, почему организовали бой Паркер – Уордли

Что сказал Уордли о бое с Паркером?

Фабио Уордли отметил, что на кону боя с Джозефом Паркером большая награда, но и больший риск. Британский боксер заявил, что всегда имел большие амбиции и в каждом поединке прилагал максимальные усилия.

Также Уордли подчеркнул, что он продолжает двигаться вперед и никогда не отступал. Британец отметил, что он готов завоевать титулы, а бой с Паркером по настоящему большой.

Джо показал, что может противостоять сильнейшим ударам и вставать после них. Я знаю, что если я его зацеплю, он, скорее всего, поднимется. Но я известен как отличный финишер, так что "отпускать газ" не буду,

– сказал Уордли.

Ранее в интервью BoxNation Джозеф Паркер высказывался о бое с Фабио Уордли. Новозеландский боксер заявил, что этот поединок является большим вызовом для него, который он так долго ждал.

Отметим, что Фабио Уордли за свою карьеру провел 20 поединков. Британский боксер на своем счету имеет 19 побед, из которых завершились 18 нокаутом, а также одну ничью.

Что известно о бое Паркер – Уордли?