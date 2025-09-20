Оскільки, WBO за проханням Усика відтермінувала перемовини щодо поєдинку. Фабіо Вордлі поділився думками стосовно бою із Джозефом Паркером, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Що сказав Вордлі про бій з Паркером?
Фабіо Вордлі зазначив, що на кону бою із Джозефом Паркером велика нагорода, але й більший ризик. Британський боксер заявив, що завжди мав великі амбіції та у кожному поєдинку докладав максимальних зусиль.
Також Вордлі підкреслив, що він продовжує рухатися вперед та ніколи не відступав. Британець наголосив, що він готовий завоювати титули, а бій із Паркером по справжньому великий.
Джо показав, що може протистояти найсильнішим ударам і вставати після них. Я знаю, що якщо я його зачеплю, він, швидше за все, підніметься. Але я відомий як відмінний фінішер, так що "відпускати газ" не буду,
– сказав Вордлі.
Раніше в інтерв'ю BoxNation Джозеф Паркер висловлювався про бій з Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер заявив, що цей поєдинок є великим викликом для нього, який він так довго чекав.
Зазначимо, що Фабіо Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків. Британський боксер на своєму рахунку має 19 перемог, з яких завершились 18 нокаутом, а також одну нічию.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
Джозеф Паркер є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO, тоді як Фабіо Вордлі – WBA.
Промоутер Френк Воррен повідомив, що переможець бою Вордлі – Паркер матиме шанс зустрітися з Олександром Усиком у титульному поєдинку.
Бій Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня 2025 року. Боксери зустрінуться у Лондоні на арені "О2".